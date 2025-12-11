В Новосибирской области откроют центр реабилитации ветеранов СВО

Учреждение планируют открыть в 2026 году

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Областной многопрофильный центр для реабилитации участников СВО откроют в Новосибирской области. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции губернатор региона Андрей Травников, говоря о планах на 2026 год.

"Мы <...> запланировали реализацию, в дополнение к городским [центрам реабилитации в регионе], создание областного многопрофильного реабилитационного центра для ветеранов боевых действий и членов их семей", - сказал он.

Отвечая на вопрос ТАСС, он уточнил, что речь идет о проекте реабилитационного центра, который он представлял президенту РФ в 2023 году. Ранее сообщалось о том, что там будет 400 койко-мест для восстановления бойцов. Губернатор уточнил, что центр будет действовать на базе реконструированного бывшего объекта для оздоровления в Бердске. Его первая очередь начнет работу в 2026 году, в дальнейшем планируется построить на этой территории новые площади для реабилитации. Проектирование нового здания сейчас ведется.

Губернатор добавил, что с начала 2026 года начнет действовать служба сопровождения участников СВО. "Со второго квартала 2026 года для участников СВО, в том числе имеющих инвалидность, будут организованы обучающие курсы на тренажерах для получения права управления вилочным погрузчиком фронтальным погрузчиком тракторами", - уточнил он.