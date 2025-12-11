"Литрес" назвал самые популярные цифровые книги за 2025 год

По данным книжного сервиса, первое место заняло произведение "Трансёрфинг себя" Вадима Зеланда

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Произведение "Трансёрфинг себя" Вадима Зеланда стало самой популярной цифровой книгой в России, сообщили ТАСС в пресс-службе книжного сервиса "Литрес". Она же лидирует по совокупной выручке электронных и аудиокниг среди всех произведений в сервисе, как художественных, так и нон-фикшн; за 2025 год продано более 20 тыс. экземпляров работы Зеланда.

На втором месте в категории нон-фикшн-литературы - Дэвид Кэмерон Джиканди с книгой "Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия", рост ее продаж в сравнении с прошлым годом составил 40%. Вадим Зеланд занял и третью позицию с произведением "Трансёрфинг реальности. Ступень I: Пространство вариантов". Бестселлер Джеймса Клира "Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих" расположился на четвертом месте.

Топ завершает лидер 2025 года - Зеланд с книгой "Трансёрфинг реальности. Ступени I, II, III, IV, V". Среди популярных книг в этом жанре также "48 законов власти" Роберта Грина, "Легкий способ бросить курить" Аллена Карра, "Думай медленно… Решай быстро" Даниэля Канемана, "Беседы с Богом. Необычный диалог. Книга 1" Нила Доналда Уолша и "Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели" Джо Диспензы.

Бестселлеры художественной литературы 2025 года возглавил Виктор Дашкевич. Его новый исторический детектив "Тайна мертвого ректора. Книга 2" с начала года разошелся тиражом свыше 18,2 тыс. экземпляров. В тройке лидеров также оказались философская притча Лорана Гунеля "Бог всегда путешествует инкогнито" и романтическое фэнтези Ребекки Яррос "Железное пламя". Четвертую строку вновь занял Дашкевич с книгой "Граф Аверин", а пятую - Яррос с первой книгой цикла "Четвертое крыло". Пополнили список самой популярной литературы "Седьмой" Сергея Лукьяненко, "Тайна мертвого ректора. Книга 1" и "Демон из Пустоши" Виктора Дашкевича, "Убийства в пляжных домиках. Детективное агентство "Благотворительный магазин" Питера Боланда и "Завет воды" Абрахама Вергезе.

Самым коммерчески успешным писателем года признан digital-автор Серж Винтеркей. В рейтинге он опередил Вадима Зеланда и Сергея Лукьяненко, занявших второе и третье места.

Среди крупных жанров лидируют фэнтези, детективы и фантастика. Наибольший рост популярности продемонстрировали комиксы (рост на 61%), young adult (37%) и литература по строительству (34%). В списке также промышленность (28%) и приключения (21%).