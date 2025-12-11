Комиссия по правам человека СНГ помогла уже сотням людей

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подчеркнула, что такие интеграционные сообщества, которые "могут быть полезны конкретному человеку, не только общему делу, очень важны для создания цивилизационного пространства, основанного на уважении человека, уважении его прав и свобод"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Воссозданная два года назад Комиссия по правам человека СНГ оказала конкретную помощь уже сотням людей. Об этом сообщила в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Два года назад была воссоздана Комиссия по правам человека СНГ, представитель РФ Татьяна Москалькова была председателем этой комиссии, председательство перешло Республике Беларусь.

"Она - [комиссия] - оказалась очень востребована не только с точки зрения выработки общих подходов, рассмотрения системных вопросов, но и помощи конкретному человеку. Такая помощь оказана уже сотням людей: по восстановлению документов, по поиску их родных и близких, по оказанию помощи в переводе в страну гражданства", - сказала собеседница агентства.

Так, в соответствии с положениями комиссии, омбудсмены стран-участниц совершают страновые визиты, в ходе которых проводят совместные приемы граждан и посещение закрытых учреждений, в том числе СИЗО, исправительных колоний, центров временного размещения иностранных граждан, подлежащих депортации или выдворению. "И там можем слышать конкретные просьбы и, консолидируя свои усилия, оказать помощь", - сказала Москалькова.

Она подчеркнула, что такие интеграционные сообщества, которые "могут быть полезны конкретному человеку, не только общему делу, очень важны для создания цивилизационного пространства, основанного на уважении человека, уважении его прав и свобод".