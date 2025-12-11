Мишустин направил приветствие участникам конференции по вопросам противодействия инфекциям

Премьер-министр РФ назвал важным сотрудничество научных сообществ в борьбе с пандемиями

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил приветствие участникам VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям, отметив значимость сотрудничества медицинского и научного сообществ для противостояния пандемиям.

"Глобальные эпидемиологические ситуации подчеркивают важность многостороннего сотрудничества медицинского и научного сообщества, требуют согласованных подходов к профилактике и реагированию на пандемии", - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

"Именно здесь, на ставшем уже традиционным форуме, ведущие ученые и исследователи, представители здравоохранения и эксперты нашей страны и зарубежных государств обмениваются опытом, обсуждают перспективные направления, в том числе использование цифровых технологий и искусственного интеллекта в борьбе с инфекциями", - обратил внимание Мишустин.

Он выразил уверенность, что "представленные российскими и иностранными специалистами передовые методики и эффективные инструменты найдут широкое практическое применение, послужат укреплению международного взаимодействия в сфере защиты здоровья населения".

VI Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям проходит в Санкт-Петербурге с 11 по 12 декабря.