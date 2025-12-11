Янтарный комбинат впервые изготовил созданные с помощью нейросетей украшения

Изготовлены серьги и подвеска в форме конфет-леденцов

КАЛИНИНГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в состав госкорпорации "Ростех") изготовил из янтаря придуманные искусственным интеллектом украшения - серьги и подвеску в форме конфет-леденцов. Янтарные конфеты созданы в одном экземпляре и станут арт-объектом в музее предприятия как первое в его истории украшение, созданное при участии нейросети, сообщила пресс-служба предприятия.

"Янтарные конфеты изготовлены из прозрачного самоцвета. Сходства с леденцами ювелиры комбината достигли благодаря лузгованию - специальной обработке камня в автоклаве. "Обертку" для леденцов мастера выполнили из серебра, аккуратно повторив форму фантика. В каждой сережке и подвеске использовано по три грамма янтаря и около шести граммов драгоценного металла", - говорится в сообщении.

Отмечается, что концепция украшений из солнечного камня в форме конфет была предложена во время конкурса, который в октябре этого года Ростех провел совместно с Калининградским янтарным комбинатом. Любой желающий мог с помощью нейросети создать эскиз изделия из янтаря и прислать его организаторам. За время конкурса поступило более 350 вариантов украшений. Одну из концепций - янтарные конфетки - было решено воплотить в жизнь.

"Янтарные конфеты - копия настоящих. При этом серебряная обертка в изделиях выполняет не только декоративную функцию, но и служит каркасом. Леденец в нем надежно закреплен, а упаковка выглядит естественно - со складками, как у реальной фольгированной обертки. Этот проект наглядно показал, что нейросеть дает новые инструменты для вдохновения, но не отменяет мастерство ювелиров", - пояснила заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова, слова которой приводит пресс-служба.

Изделия, дизайн которых разработан нейросетью, выполнены в единственном экземпляре. Украшения останутся в музее комбината в поселке Янтарный Калининградской области как наглядная демонстрация исторического момента, сказали на предприятии.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Восточная" и аукционах для переработчиков. В прошлом году Янтарный комбинат выпустил 176 тыс. изделий, включая технологически сложные линейки украшений.