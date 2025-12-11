В Приморье 193 тыс. человек приняли участие в просветительских лекциях

С 2023 года было проведено 2,5 тыс. мероприятий

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Более 193 тыс. жителей Приморского края приняли участие в просветительских лекциях с 2023 года, всего было проведено 2,5 тыс. лекций. Об этом на пресс-конференции в РИЦ "ТАСС Дальний Восток", посвященной деятельности Российского общества "Знание" в Приморском крае, сообщила директор филиала Российского общества "Знание" в Приморском крае Алина Зайцева.

"Мы достаточно плотно выстроили работу с образовательными и культурными учреждениями - это очень важно. Взаимодействуем и проводим просветительскую работу в территориальных ФОИВ и региональных органах власти, работаем с некоммерческим сектором. Также для нас важно, что помимо партнерской сети и роста количества слушателей, мы сохраняем продолжительный эффект. Выходим с циклом лекций, с плановой работой из года в год и видим активность и запрос от самих слушателей. С момента существования филиала у нас состоялось порядка 2 500 лекций с вовлечением более 193 тыс. слушателей. Если говорим в разрезе за 2025 год, то на сегодняшний день состоялось уже более 1 100 лекций с вовлечением более 103 тыс. слушателей. Здесь мы подразумеваем участие жителей Приморского края и гостей, приезжающих в регион и тоже желающих посетить мероприятия", - рассказала Зайцева.

Она отметила, что в 2025 году в мероприятиях приняли участие около 100 лекторов.

"Общество "Знание" появилось у нас в марте 2023 года. Если говорить в целом, это благодаря тому, что наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал старт перезагрузке Российского общества "Знание", и наш генеральный директор Максим Алексеевич Древаль уделял большое внимание <...> тому, чтобы филиалы динамично создавались в регионах. И в марте 2023 года мы появились и действительно стали развиваться, так скажем, в полной мере на территории края", - сказала Зайцева.

Она подчеркнула, что за цифрами стоит качественная составляющая. "Мы постоянно анализируем работу филиала, по каждому мероприятию у нас слушатели оставляют обратную связь, и вопросы построены таким образом, что позволяют понять интерес и степень вовлеченности людей к теме, в том числе после диалога с лектором и состоявшейся лекции", - указала Зайцева.

Российское общество "Знание" было создано 11 декабря 2015 года указом президента РФ Владимира Путина "в целях дальнейшего развития гражданского общества, духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, повышения эффективности образовательно-просветительской работы". Оно является наследником Всесоюзного общества "Знание", которое было основано в 1947 году в СССР по инициативе представителей советской интеллигенции.