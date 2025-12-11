ИИ-платформа РУДН для изучения русского языка привлекла пользователей из 114 стран

Последняя версия, включающая мобильную версию, позволяет заниматься в офлайн-режиме, что актуально для стран с медленным интернетом

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Цифровая платформа, помогающая иностранным слушателям подготовительного факультета РУДН осваивать русский язык, за 5 лет привлекла более 15 тыс. пользователей из 114 стран. Об этом журналистам сообщил заведующий лабораторией искусственного интеллекта факультета искусственного интеллекта вуза Наим Резаиан.

"В течение 5 лет более 15 тысяч студентов из 114 стран мира обучались на нашей платформе", - сказал ученый, добавив, что технологии искусственного интеллекта в основе решения позволяют создавать для слушателей индивидуальные траектории обучения, а также используются для распознавания речи во время самостоятельных занятий.

Последняя версия, включающая мобильную версию, позволяет заниматься в офлайн-режиме, что актуально для стран с медленным интернетом, также пояснил представитель университета.