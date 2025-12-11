Домодедово организовал выдачу горячего питания для пассажиров задержанных рейсов

Сотрудники делают все возможное, чтобы минимизировать неудобства, связанные с задержками рейсов, сообщили в аэропорту

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Домодедово обслуживает прибывающие и вылетающие воздушные суда, скоплений пассажиров нет, говорится в сообщении аэропорта.

"Сотрудники аэропорта и авиакомпаний постоянно информируют пассажиров об измененном времени вылета и прилета рейсов. В настоящий момент скоплений пассажиров в терминале не наблюдается", - отмечается в сообщении.

Для авиакомпаний организованы пункты выдачи напитков и горячего питания пассажирам задержанных рейсов, а также подготовлены дополнительные зоны отдыха.

"Для комфортного ожидания в терминале работают комната матери и ребенка, бизнес-залы, игровые зоны для детей, медицинский пункт, а также магазины и кафе с широким выбором блюд и напитков. Сотрудники аэропорта и авиакомпаний делают все возможное, чтобы минимизировать неудобства, связанные с задержками рейсов", - добавили в аэропорту.

Актуальную информацию о корректировке расписания пассажиры могут получить на онлайн-табло аэропорта, в чат-боте, а также на табло, сайтах и в кол-центрах авиакомпаний, выполняющих полеты в Домодедово.