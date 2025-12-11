Трутнев: поддерживающие участников СВО волонтеры играют огромную роль

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО отметил, что "любовь к Родине определяется не словами, а поступками"

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Вклад людей с активной жизненной позицией, которые помогают участникам специальной военной операции, трудно переоценить. Об этом ТАСС заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Любовь к Родине определяется не словами, а поступками. Сейчас Россия проводит специальную военную операцию. "Своих не бросаем" - под этим девизом наши жители сплотились, чтобы отстаивать интересы страны. Нельзя оставаться в стороне от общего дела в самый важный для нашей страны момент. И вклад людей с активной жизненной позицией - волонтеров, помогающих нашим бойцам, трудно переоценить. Я знаю - вместе мы победим", - сказал Трутнев.

Говоря о проектах, которые реализуются на Дальнем Востоке, руководитель добровольческого швейного цеха женщин-матерей Республики Саха (Якутия) для помощи участникам на СВО "Илии сылааhа" (в переводе с якутского "Тепло рук") Ирина Саввина в беседе с ТАСС рассказала, что проект существует с октября 2022 года, и уже удалось обеспечить комплектами одежды более 5,5 тыс. солдат - она отметила, что в один комплект входит до 15 наименований одежды: от утепленных вещей до футболок и дождевиков. "Все началось на голом энтузиазме, по моей инициативе, было всего четыре бытовых швейных машинки, которые я принесла с собой из дома, а на сегодня благодаря нашим спонсорам мы превратились в нормальный профессиональный швейный цех. Когда мы начинали, у нас было пять-шесть человек в головном предприятии в Якутске, <...> потом мы уже поехали по городам, по селам нашей республики, проездили около 20 наших районов, у нас это называется улусы, провели более 50 мастер-классов, и таким образом у нас появились филиалы. <...> Сейчас у нас около 20 женщин в Якутске, а с филиалами более 100 женщин - они все волонтеры, кто-то после работы приходит, кто-то постоянно работает - пенсионеры, например, работают с понедельника по пятницу, а в субботу-воскресенье к нам приходят уже остальные, так что мы работаем постоянно, без выходных", - сказала она.

Саввина добавила, что волонтеры проводят не только мастер-классы, но и республиканский конкурс по шитью военизированной одежды, в котором участвуют команды из районов. Цель конкурса - повышение квалификации волонтеров и улучшение технической базы филиалов, конкурс проводился уже пять раз.

В свою очередь, руководитель проекта "Штаб СВОим для победы Бурейского муниципального округа" в Амурской области Жанна Семыкина отметила, что этот волонтерский проект объединяет всех неравнодушных жителей Бурейского округа - от детей до пенсионеров. В рамках проекта организовано ежедневное плетение маскировочных сетей, также в течение года на базе штаба проводятся мастер-классы для школьников и встречи с участниками СВО. Семыкина добавила, что помимо сетей волонтерская организация занимается изготовлением окопных свечей - так, за 2025 год уже было отлито более 1 тыс. свечей и сплетено 680 маскировочных сетей. Всего в организации на постоянной основе трудятся 50-60 человек.

Кроме того, руководитель КРО ВОД "Волонтеры Победы" в Камчатском крае Антон Ковалев отметил, что в рамках проекта работа разделена на три направления: вовлечение участников СВО и членов их семей в социальные проекты, работа с молодежью на подшефных территориях Камчатского края в Донецкой Народной Республике и работа "Волонтеров Победы" на базе единого пункта приема гуманитарной помощи Камчатского края. Он добавил, что всего жителями было направлено более 100 тонн гуманитарной помощи. "В 2026 году мы намерены усилить работу по первому блоку и поставить подобные мероприятия на поток и расширить форматы взаимодействия с участниками СВО. Участие военнослужащих в социальных мероприятиях и волонтерской деятельности значительно помогает им социализироваться после боевых действий, в свою очередь, молодежь получает достойных наставников, которые участвуют в добрых делах вместе с ними", - подчеркнул он.

О премии

Проекты "Илии сылааhа", "Штаб СВОим для победы Бурейского муниципального округа" и "Волонтеры Победы" выдвинуты на ежегодную общественно-деловую премию "Звезда Дальнего Востока" в 2025 году.

Общественно-деловая премия "Звезда Дальнего Востока" проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Председателем жюри премии является заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО, председатель жюри премии "Звезда Дальнего Востока" Юрий Трутнев. Лауреатами премии стали более 130 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов, которые внесли значительный вклад в развитие Дальнего Востока.