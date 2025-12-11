Генпрокуратура в 2025 году признала нежелательными 90 организаций

Представитель ГП Алексей Жафяров отметил, что значительная часть решений была принята по материалам, полученным из комиссии Госдумы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура России в этом году признала нежелательной деятельность 90 иностранных организаций. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Алексей Жафяров на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"В этом году мы приняли решения [о признании нежелательной деятельности] уже в отношении 90 организаций", - сообщил он, отметив, что значительная часть решений была принята по материалам, полученным из комиссии Госдумы.

Так, напомнил он, в этом году принято решение о нежелательности деятельности международной организации в сфере образования, которая была связана с лицами, признанными в РФ иноагентами, "организовывали стажировки и обучение наших студентов там с навязыванием соответствующих ценностей и ценностных установок".

"Практика показывает, что деятельность всех этих организаций в значительной степени сейчас направлена на дискредитацию органов власти в России, создание нестабильности в обществе, провоцирования каких-то конфликтов на национальной и религиозной почве", - подчеркнул Жафяров.

Он напомнил, что с этого года нежелательной может быть признана и деятельность организаций, созданных с участием государственных органов иностранных государств. В качестве примера он привел решение "в отношении одной из таких одиозных структур, как Британский совет, который позиционирует себя как независимая от правительства структура, при этом его работа выстраивается в соответствии с долгосрочными приоритетами правительства Великобритании, он подотчетен парламенту, финансируется Министерством иностранных дел, а глава британской дипломатической службы по должности входит в состав исполнительного директората организации". Британский совет признан в РФ нежелательной организацией.

Кроме того, признана нежелательной деятельность международной организации Совет министров северных стран, созданной на основе соглашения между Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией. Поправки в законодательстве позволили признать нежелательной деятельности немецкой государственной федеральной медиакомпании Deutsche Welle. По словам Жафярова, ранее такое решение не могло быть принято, так как компания была государственной. При этом, добавил он, "установлено, что, несмотря на запрет работы в России, Deutsche Welle предпринимает попытки сбора информационных материалов на территории России, задействует внештатных сотрудников из числа российских региональных журналистов", а анализ ее деятельности "свидетельствует о проведении враждебной антироссийской пропаганды, направленной на обострение в российском обществе протестных настроений, очернения власти".