Более 300 сел Липецкой области обеспечат высокоскоростным интернетом до 2030 года

В регионе с 2020 года ведется масштабная работа по ликвидации цифрового неравенства

Редакция сайта ТАСС

ЛИПЕЦК, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Липецкой области обеспечит жителей 397 сельских населенных пунктов региона стабильным мобильным интернетом в рамках федеральной программы по ликвидации цифрового неравенства. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Подключение почти 400 сел к интернету - это не просто техническая задача. Это вопрос качества жизни, открывающий для жителей отдаленных населенных пунктов доступ к современной медицине, образованию, государственным услугам и новым возможностям для бизнеса. К 2030 году каждый житель Липецкой области, независимо от места проживания, должен иметь равные цифровые возможности", - сказал Артамонов.

По его словам, в Липецкой области с 2020 года ведется масштабная работа по ликвидации цифрового неравенства.

В частности, параллельно с развитием мобильной связи в области строятся волоконно-оптические линии, которые приходят в самые отдаленные села, пояснил губернатор, добавив, что благодаря этому жители получают доступ не только к социальным услугам и онлайн-образованию, но и к возможности удаленной работы, что особенно важно для развития сельских территорий.

"За последние пять лет высокоскоростной интернет по оптоволокну уже пришел более чем в 450 сельских населенных пунктов. Липецкая область является единственным регионом в стране, где во всех селах с населением свыше 250 человек волоконно-оптические сети проложены вдоль всех улиц", - подчеркнул Артамонов.