Фадеев: обновленный СПЧ усилит работу по теме образования

Образование - одно из важнейших аспектов жизни человечества и России, подчеркнул глава совета

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в этом году усилит работу по теме образования и защиты прав военнослужащих, чему будет способствовать произведенная в декабре ротация. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава совета Валерий Фадеев.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря произвел ротацию в СПЧ. В обновленный совет вошли председатель совета общероссийской общественной благотворительной организации "Союз семей военнослужащих России" Мария Большакова, советник председателя правления некоммерческой организации "Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий" Наталья Кравченко, ректор МПГУ Алексей Лубков, председатель общероссийского общественного движения "Гражданский комитет России" Артур Шлыков.

"В этом году мы усиливаем направление образования. В частности, ректор нашего главного педагогического университета вошел в совет. Тем самым, кстати, усилится связь с министерством просвещения", - сказал Фадеев.

Он добавил, что образование - одно из важнейших аспектов жизни человечества и России. "И право человека на настоящее, подлинное образование мы считаем сегодня едва ли не ключевым. Мы усиливаем это направление", - сказал Фадеев.

Мария Большакова, по его словам, усилит совет по направлению прав военнослужащих, которыми она занимается.

Фадеев отметил, что ротация - это обычная процедура, которая проходит обычно осенью или в конце года, так как кто-то из состава СПЧ "перемещается на другие позиции, входит в другие советы, кто-то теряет интерес к этой работе".