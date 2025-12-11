В Кызыле завели дело после осквернения 11 воинских захоронений

Место происшествия осматривают следователи

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. В Кызыле 11 воинских захоронений осквернены на кладбище на Аллее Славы. Заведено уголовное дело, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по Туве.

"В Кызыле по факту повреждения и осквернения воинских захоронений возбуждено уголовное дело. <…> По данному факту следователем следственного отдела по городу Кызылу СК России по Республике Тыва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243.4 УК РФ (повреждение и осквернение расположенных на территории Российской Федерации воинских захоронений)", - сообщили в СК.

В правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение о повреждении и осквернении 11 воинских захоронений на отдельном участке Аллеи Славы на территории центрального кладбища города. "Следователем проводится осмотр места происшествия, а также другие необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего", - пояснили в СК.