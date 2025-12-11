В Мелитополь привезли частицу святых мощей апостола Андрея Первозванного

В соборе Александра Невского ковчег встретил епископ Бердянский и Приморский владыка Петр

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Ковчег с частицей святых мощей апостола Андрея Первозванного прибыл в Мелитополь, в соборе Александра Невского его встретил епископ Бердянский и Приморский владыка Петр, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня мы встречали частицу мощей святого апостола Андрея Первозванного. Это первый ученик Господа нашего Иисуса Христа и христиане с первых веков почитали останки святых, как источники благодати, которые Господь оставил на земле для того, чтобы укреплялась человеческая вера. Потому, что Господь действительно пришел на землю, потому что он действительно был, потому что от этих мощей изливается благодать, сила и исцеляет людей, которые к ней прикасаются", - сказал владыка журналистам.

Он отметил, что Русская православная церковь уделяет большое внимание Запорожской области.

"Мы видим прежде всего внимание к нам предстоятеля Русской православной церкви, святейшего патриарха Кирилла, который заботится о духовных нуждах наших жителей и благословляет принесение святынь на Запорожскую землю, для утешения людей, для того, чтобы им, их душам было хорошо, чтобы они могли порадоваться, потому, что непростое время переживают жители Запорожской земли и помощь им божественная очень нужна. Поэтому Челябинск по благосостоянию Святейшего исполнил и передал нам эту частицу для того, чтобы она две недели у нас здесь побыла", - сказал отец Петр.

Святыня была привезена из Троицкого храма Челябинска и будет находиться в Бердянской епархии с 11 по 25 декабря.