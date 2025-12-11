В ГД предложили целенаправленно привлекать молодых педагогов в кадетские училища

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Проблему нехватки преподавателей в кадетских учебных заведениях можно решить с помощью привлечения выпускников педагогических вузов. Стоит ввести для них отработку по аналогии с молодыми медиками и в качестве возможного места работы предлагать преподавание для кадетов, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на заседании Совета по военно-патриотическому воспитанию граждан при Совете Федерации.

"Одной из главных проблем, по общему мнению, остается подготовка педагогов и наличие именно педагогических кадров, - сказал депутат. - Здесь нам не обойтись без целевого обучения в вузах страны в интересах кадетских образовательных учреждений. Мы приняли закон о том, что выпускники медицинских высших учебных заведений должны три года отработать для того, чтобы оправдать деньги, которые в них вложены в ходе бюджетного образования. Я думаю, что то же самое мы можем сделать и в педагогических вузах и как раз предложить выпускникам этих вузов поработать в кадетских учебных учреждениях".

Картаполов также отметил, что воспитателями и преподавателями для кадетов могли бы стать участники СВО, "особенно те, которые по состоянию здоровья не могут проходить службу в вооруженных силах на строевых должностях". "Кроме того, я полагаю, что необходимо создать четкую систему повышения квалификации, для чего организовать специальные курсы, которые могли бы функционировать в высших военных учебных заведениях. Нам необходимо развивать профессиональные компетенции преподавательского состава и внедрить систему мотивации преподавателей", - добавил он.

Глава думского комитета подчеркнул, что кадетское образование должно стать лучшим в стране, чтобы "все родители стремились отдать своего ребенка именно в кадетское учебное учреждение любого направления и любого плана".