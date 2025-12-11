Генпрокурор РФ поручил решить проблемы ЖКХ в военных городках

Александр Гуцан заявил, что "в этой сфере надо прекратить заниматься формализмом и навести порядок"

ВОЛГОГРАД, 11 декабря. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Александр Гуцан поручил подчиненным в течение недели разработать предложения по устранению нарушений в сфере ЖКХ в военных городках.

"Необходимо в недельный срок доложить конкретные предложения по ситуации. В этой сфере надо прекратить заниматься формализмом и навести порядок", - сказал Гуцан в четверг в ходе личного приема граждан.

К генпрокурору обратились жители военного городка, которые пожаловались на аварийное состояние жилых домов, где отсутствует горячая вода, не работает канализация, частично разрушены крыши. Органы местного самоуправления отказываются принимать эти объекты в муниципальную собственность. При этом судебные приставы 87 раз привлекали жильцов к административной ответственности за неисполнение решения суда о приведении жилфонда в надлежащее состояние.

"Необходимо провести проверку в отношении тех, кто бездумно и непрофессионально рассматривает обращения [жителей военного городка]. Суды штампуют решения, приставы взыскивают, мы наблюдаем, а эти семьи фактически стали заложниками", - сказал Гуцан.