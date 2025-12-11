Путин поздравил коллектив КС РФ с предстоящим Днем Конституции

Президент России традиционно проводит встречи с председателем Конституционного суда в преддверии Дня российской Конституции

Редакция сайта ТАСС

© Kremlin.ru

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда (КС) Валерием Зорькиным поздравил его и весь коллектив КС с Днем Конституции, который будет отмечаться завтра.

"Прежде всего, конечно, хочу поздравить вас и всех членов Конституционного суда с приближающимся праздником, с Днем Конституции", - сказал глава государства.

В 1993 году 12 декабря на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.

Президент России традиционно проводит встречи с председателем КС в преддверии Дня российской Конституции. В этом году мероприятие проходит днем раньше, поскольку у Путина в Международный день нейтралитета, который также отмечается 12 декабря, запланирован визит в Туркмению.