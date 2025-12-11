На Ставрополье прошла обучение первая группа участников кадровой программы для бойцов СВО

Глава края Владимир Владимиров отметил, что проекты посвящены значимым для региона направлениям - развитию медицины и образования, поддержке молодежи и предпринимательства, улучшению туристической инфраструктуры и благоустройству территорий

СТАВРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Первая группа бойцов и ветеранов специальной военной операции завершила обучение по краевой кадровой программе "Герои Ставрополья". Участники подготовили проекты по разным направлениям, сообщил губернатор края Владимир Владимиров в мессенджере Max.

"Сегодня участники краевой кадровой программы "Герои Ставрополья" - ветераны и участники СВО - представят выпускные проекты и станут дипломированными управленцами. Это самый важный шаг большого пути, который мы прошли вместе. Рассчитываю, что и дальше мы останемся в одной команде. Защита проектов проходит в Ставропольском филиале РАНХиГС в открытом формате", - написал он.

Глава края отметил, что проекты посвящены значимым для Ставрополья направлениям - развитию медицины и образования, поддержке молодежи и предпринимательства, улучшению туристической инфраструктуры и благоустройству территорий. Региональная программа "Герои Ставрополья" стартовала в 2025 году. Обучение ветеранов и бойцов специальной военной операции будет продолжено.

"Видим, что она востребована как новая точка опоры для тех, кто уже проявил себя на поле службы и теперь готов помогать родному краю расти. Всех участников программы жду в управленческой команде Ставрополья. Сильные, мотивированные и неравнодушные люди - это самый ценный кадровый ресурс. А в следующем году обязательно продолжим переобучение наших защитников", - отметил Владимиров.