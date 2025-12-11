Начальник корпуса ФСБ призвал формировать в соцсетях престиж военной службы

Вячеслав Бараненков отметил, что молодежь не смотрит телевизор, только 7%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Престиж военной службы нужно формировать в социальных сетях, где находится основная аудитория молодежи. Об этом сообщил начальник федерального государственного казенного образовательного учреждения "Первый пограничный кадетский военный корпус ФСБ РФ" Вячеслав Бараненков.

"Нужна целенаправленная работа на федеральном уровне по формированию престижа военной службы на каналах молодежной аудитории, то есть в соцсетях, там, где молодежь", - сказал он на заседании Совета по военно-патриотическому воспитанию граждан при Совете Федерации.

Бараненков отметил, что молодежь не смотрит телевизор, только 7%. По его словам, для молодых людей главным источником информации являются соцсети.

"Кстати, специалисты есть замечательные в нашей стране оказывается. Например, сериал о молодежных бандах был раскручен так, в том числе с использованием государственных средств, что его посмотрел каждый шестой гражданин Российской Федерации, а сейчас он является одним из самых популярных до сих пор у подростков. Вот теперь эти бы силы и средства на формирование престижа военной службы, и у нас бы совершенно другой был бы подход у наших граждан", - подчеркнул он.