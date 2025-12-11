Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в период с 12 по 13 декабря в столичном регионе ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, временами осадки - дождь и снег, во второй половине дня пятницы - понижение температуры до -1 градуса и гололедица. В субботу и воскресенье ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха до минус 9 градусов, сохранится гололедица", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в связи с непогодой городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Коммунальные службы осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

"Согласно регламентам, по мере выпадения осадков будет проводиться сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, при необходимости - противогололедная обработка. Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией. Для помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО организуем дежурство тягачей", - пояснил заммэра.

По его словам, особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, транспортным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не парковать автомобили и не укрываться под деревьями, по возможности, перенести поездки на автомобилях.