Минюст предложил создать механизмы реагирования на негативный контент ИИ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минюст России предлагает в 2026 году разработать механизмы реагирования на негативный контент, создаваемый при помощи искусственного интеллекта. Об этом заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"Речь идет о негативном контенте искусственного интеллекта. То, что ИИ в позитиве необходим, это очевидно и даже не оспаривается. Но тот негативный контент, который есть, он уже оказывает и может оказать в будущем очень серьезное влияние не только на нынешнее поколение молодых людей, но и на все поколения вперед, если сейчас этой проблемой не озадачиться", - сказал Свириденко.

Он напомнил, что Китай три года назад установил определенные правила для применения ИИ и ответственность за нарушение этих правил.

"В Китае, в Европе есть некие правовые преграды негативному контенту. Очевидно, что это должно быть и у нас. Мы ничего иного не придумаем", - пояснил Свириденко.

По его мнению, применительно к искусственному интеллекту необходимость правовых механизмов реагирования на негативный контент уже назрела. И если физические лица "сами идут" в иноагенты - "наговорил, и не раз, и много всего", то проблема негативного контента в ИИ очень незаметная и очень непростая. "Я думаю, нам есть над чем поработать в 2026 году", - добавил Свириденко.