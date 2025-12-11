Forbes внес Москву в число лучших городов мира для путешествий

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Москва смогла вывести свою туристическую отрасль на новый уровень несмотря на многочисленные санкции, благодаря чему российская столица стала одним из лучших городов мира по развитию туризма. Такое мнение высказал колумнист журнала Forbes Уэсли Александр Хилл.

По его словам, новая инициатива Москвы по перестройке туризма на фоне санкций смогла позволить городу успешно развиваться в этой сфере. Так, в 2023 году столица приняла более 2,3 млн иностранных туристов из разных стран.

По информации журнала, Москва заменила Японию в качестве самого популярного направления среди китайских туристов.

В июне начальник управления программно-целевого планирования комитета по туризму города Москвы Ольга Нечаева сказала ТАСС, что в 2030 году число иностранных туристов в столице может достичь 6 млн человек.