Попова: материал на молекулярно-генетический тест доставляют до 12 часов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Материал для проведения молекулярно-генетического исследования в РФ доставляют менее чем за 12 часов из любого региона страны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы следим за циркуляцией патогенов на территории страны, проводим расшифровку, определяем географию. В систему геномного эпиднадзора входят 153 ПЦР-центра, 54 центра секвенирования и 47 референс-центров, каждый из которых занимается своей нозологией [патогенами, вызывающими болезнь] по тому или иному виду микроорганизмов. Это позволяет нам максимально расширить географию проведения углубленных молекулярно-генетических исследований возбудителей инфекций и сократить время доставки материала для первичного исследования до 12 часов из любой точки нашей огромной обширной страны", - сказала она на VI Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия инфекционным заболеваниям.

Попова уточнила, что все сведения собирают в единую информационную отечественную платформу сбора информации о геномах микроорганизмов VGARus. На сегодняшний день в систему загружена геномная информация о более чем 80 видах возбудителей. "Это объемная и широкая база генетических данных, которые формируются на основании сведений, полученных в лаборатории любого уровня и ведомства в Российской Федерации, в которой описаны геномы тех или иных микроорганизмов", - уточнила глава надзорного органа.