Круглый стол о битве за Кавказ собрал в Пятигорске представителей всех регионов СКФО

ПЯТИГОРСК, 11 декабря./ТАСС/. Межрегиональный круглый стол, посвященный битве за Кавказ, собрал в Пятигорске представителей всех регионов СКФО. Участники мероприятия обсудили уроки битвы за Кавказ и формирование патриотизма среди молодежи, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского института - филиала РАНХиГС.

"В Северо-Кавказском институте - филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации состоялся важный общественно значимый круглый стол "Битва за Кавказ: в объективе события, герои, поколения". Организованное мероприятие было посвящено сразу нескольким знаковым датам нашей страны: Дню Героев Отечества, 82-й годовщине завершения исторической битвы за Кавказ и 80-летию Великой Победы", - сообщили в вузе.

В пресс-службе уточнили, что эксперты, собравшиеся на площадке Президентской академии, подробно проанализировали значимость изучения региональных исторических событий, касающихся борьбы советских солдат против фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Особое внимание уделялось роли современной молодежи в сохранении памяти о героическом прошлом своего народа и региона.

Кроме представителей учебных заведений Пятигорска - вузов, колледжей и школ, участниками мероприятия стали члены молодежных объединений всех регионов Северного Кавказа, работники культурно-просветительных учреждений, поисковики и волонтерские группы, а также активные жители города и края. "Проведение мероприятия становится традиционным событием для академии, подчеркивая ее активную позицию в поддержке патриотического движения и сохранения исторической правды о защитниках нашего государства", - отметили в пресс-службе.

"Мероприятие, посвященное героизму советских солдат в битве за Кавказ, является важным научным событием, в котором принимают участие наши специалисты, представители поисковых движений, историки, студенты вузов. И это результат системной кропотливой работы поисковых движений регионов Северного Кавказа, коллег из других субъектов по сохранению памяти о героизме и самопожертвовании советского народа в годы Великой Отечественной войны. Очень важно, что эта работа ведется вместе с молодыми людьми", - привели в пресс-службе слова директора Академии, члена Общественной палаты РФ Азамата Тлисова.