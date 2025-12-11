В Вологодской области снизили качество связи

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пониженное качество связи и мобильного интернета в Вологодской области обусловлено мерами безопасности. Связь намеренно "глушат", чтобы защитить территорию региона и стратегически важные объекты от атак БПЛА, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Ухудшение качества сигнала обусловлено мерами безопасности. Связь намеренно "глушат", чтобы защитить территорию региона и стратегически важные объекты от атак БПЛА. Такая ситуация наблюдается вторые сутки", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

На этот период жители и гости Вологды могут воспользоваться сетью бесплатного общественного Wi-Fi, которая заработала в городе с 1 декабря. К ней подключены общественные пространства и более 60 "умных" остановок общественного транспорта. Карта точек доступа в ближайшее время появится на сайте администрации города. Скорость составит до 100 Мбит/с на точку доступа. Подключиться можно через СМС или звонок.

Как сообщила ранее пресс-служба областного правительства, в регионе временно ограничен мобильный интернет по решению федеральных структур в целях обеспечения безопасности. Связь остается доступной. Жители региона могут по-прежнему совершать звонки и отправлять SMS. Проводной интернет работает в обычном режиме без ограничений. При этом продолжают работать на мобильных устройствах социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджер MAX, "Госуслуги" и сервисы "Яндекса", маркетплейсы, сайты органов власти, Почта России и другие отечественные сервисы.