В Москве открыли молодежный форум "Наследие"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Молодежный форум "Наследие", на котором молодые специалисты, студенты, исследователи знакомятся с современными подходами к сохранению культурного наследия, стартовал в Москве.

"Департамент культурного наследия с большой радостью организует этот конкурс, здесь будет <...> деловая часть, мы постарались собрать действительно самых уважаемых и интересных специалистов, чтобы они рассказали последние тенденции в нашей весьма специфичной сфере. Здесь будут образовательные мероприятия, которые направлены именно на процесс постижения вами каких-то новых аспектов в нашей работе. Ну и коллеги приготовили обширную экскурсионную программу, и надеюсь, что вам будет интересно", - сказал на открытии первый замруководителя столичного департамента культурного наследия главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

В 2025 году программа форума объединит три площадки - культурный центр НИУ ВШЭ, филиал Московского городского университета управления правительства Москвы и общественное пространство "Три вокзала. Депо". В четверг на серии круглых столов эксперты обсуждают современные практики благоустройства исторической среды, новые технологии реставрации - от цифровых двойников до материалов будущего, экономические модели, позволяющие превращать объекты наследия в устойчивые проекты.

Междисциплинарные команды из Москвы, регионов и других стран 12 декабря представят собственные проекты, направленные на сохранение, переосмысление и развитие объектов культурного наследия. В конкурсной программе участвуют студенты колледжей и вузов, а также молодые специалисты. А 13 декабря форум завершится городским фестивалем "Наследие".