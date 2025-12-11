Археологи в РФ считают задержание своего коллеги в Польше необоснованным

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Участники Всероссийской научно-практической конференции в Крыму по итогам полевого археологического сезона 2025 года, считают необоснованным задержанием в Польше своего коллеги Александра Бутягина. Об этом ТАСС сообщил директор института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Ранее сообщалось, что в Польше по запросу Киева задержали российского археолога из Эрмитажа. Ученого задержали на пути из Нидерландов на Балканы. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней.

По словам Майко, из-за задержания Бутягин не смог принять участие в конференции. "Завтра мы рассчитывали его доклад услышать, но не получилось. Мы считаем его задержание необоснованным. Будет принята по этому поводу резолюция от нашей конференции. Бутягин работает в Крыму начиная с 1996 года. К сожалению, киевские власти считают нашу честную и профессиональную работу в Крыму, которую многие ведут десятилетия, преступлением", - сказал Майко.

Директор института археологии Крыма РАН отметил, что Александр Бутягин работал в Крыму почти 30 лет и является одним из ведущих в России специалистов по античности. Кроме того, ранее он вел раскопки не только в Крыму, но в Помпеях в Италии.

"Основным местом его работы является городище Мирмекий возле Керчи. <...> Он вел и раскопки в Италии. У Эрмитажа был совместный проект с итальянцами, и раскопки он вел и в Помпеях, и это было в течение нескольких лет. Организовывали совместные выставки. И тогда к нему никаких претензий не было", - сообщил Майко, добавив, что Бутягин проводил раскопки в Черноморском районе Республики Крым на античном городище Калос-Лимен, где также были обнаружены находки.