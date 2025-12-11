В Дании намерены в 2026 году ограничить подросткам до 15 лет доступ к соцсетям

СТОКГОЛЬМ, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Дании в 2026 году планируют ввести ограничения на доступ подростков до 15 лет к социальным сетям. Об этом заявила министр цифровизации Дании Каролина Стейдж Олсен.

"Слишком долго социальные сети пользовались полной свободой среди детей. Никаких ограничений не было", - сказала она агентству Associated Press, добавив, что запрет может вступить в силу "к середине или к концу следующего года".

По словам министра, власти планируют провести консультации по поводу запрета соцсетей. Инициативе надо пройти несколько чтений в парламенте, добавила Стейдж. "Когда мы вечером приходим [в клуб], там есть вышибалы, которые проверяют возраст, чтобы несовершеннолетние не попали туда, куда им нельзя. В цифровом мире у нас нет вышибал, и они нам определенно нужны", - подчеркнула она.

О самой инициативе Стейдж заявила еще в ноябре. Как уточняло тогда агентство Reuters, согласно планам властей, родители смогут давать разрешение на доступ к определенным платформам детям до 13 лет в некоторых случаях. Решение о запрете было принято после призыва премьер-министра Метте Фредериксен ввести ограничения из-за опасений по поводу психического здоровья детей.

В публикации агентства Associated Press говорится, что многие платформы и так запрещают регистрацию детей младше 13 лет. Согласно требованиям законодательства Евросоюза, технологические компании должны защищать молодежь от неприемлемого контента, но действующие ограничения неэффективны, отмечает агентство. Так, власти Дании уже сообщали, что несмотря на имеющиеся ограничения, около 98% детей младше 13 лет и почти 50%, не достигших 10-летнего возраста, зарегистрированы хотя бы в одной социальной сети.

По данным правительства Дании, наиболее популярными социальными сетями среди молодежи являются Snapchat, YouTube, Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и TikTok. Как отмечает агентство Associated Press, Дания станет первой страной в Европе, которая введет такие масштабные ограничения против соцсетей. Ранее подобные меры приняла только Австралия, о своих намерениях отдельно сообщали несколько азиатских стран.

Запрет в Австралии

9 декабря в Австралии вступил в силу закон, запрещающий доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. Как сообщалось в заявлении интернет-регулятора страны, с 10 декабря соцсети, работающие в Австралии, обязаны деактивировать аккаунты детей и подростков.