Прозоров: в книгу о "майдане" вошли агентурные материалы контрразведки СБУ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Агентурные материалы контрразведки СБУ легли в основу новой книги экс-сотрудника ведомства Василия Прозорова "Кровавый майдан: западный след в документах СБУ". Об этом он рассказал на презентации произведения в ТАСС.

Он отметил, что во время работы в Центральном аппарате безопасности Украины с 2014 по 2017 год в его руки попадало большое количество документов, которые он отправлял в Москву. В том числе среди них был большой пакет документов департамента контрразведки СБУ времен "майдана".

"Документы разные, это и сводки, это и материалы оперативно-технических мероприятий, прослушка, агентурные материалы. Есть и аналитические справки департамента контрразведки СБУ. Их объединяет одно. Все эти документы показывают, насколько масштабно западные правительственные и неправительственные организации вмешивались во внутренние дела Украины в период января - февраля 2014 года. В документах можно увидеть, как финансировались протестные настроения, как устраивались провокации, которые приводили к обострению ситуации, к столкновению с силовыми структурами на Украине. В документах видно, как западный дипломатический корпус стран Евросоюза и США прикрывал своих, можно сказать, провокаторов и способствовал потом их уходу от наказания", - сказал Прозоров.

Презентация книги "Кровавый майдан: западный след в документах СБУ", посвященной событиям в Киеве в период зимы 2013-2014 годов, проходит в пресс-центре ТАСС. В мероприятии принимают участие автор книги Прозоров, экс-премьер Украины Николай Азаров и публицист, офицер спецподразделения "Беркут" Дмитрий Собына.

Книга раскрывает подробности государственного переворота в Киеве зимой 2013-14 годов, который стал отправной точкой гражданской войны на Украине.

О "евромайдане" на Украине

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на площади Независимости в столице Украины обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Началась массовая многомесячная акция протеста, получившая название "евромайдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией противостояния стали события 18-20 февраля 2014 года в Киеве, которые начались со стрельбы неустановленных снайперов. За эти дни погибли более 80 человек и сотни получили ранения. Позднее более 20 раненых скончались в больницах. Среди погибших были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут".

Позднее Янукович и правительство Николая Азарова практически в полном составе покинули Украину. В стране произошел государственный переворот. Генпрокуратура Украины возбудила против Януковича дело о массовом убийстве мирных граждан. В преступлениях на "майдане" обвинили и сотрудников спецподразделения "Беркут". Им инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия. При этом преступления против силовиков не расследуются, "дело о снайперах" на "майдане" остается нераскрытым.