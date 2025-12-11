"Россети" выявили в регионах СКФО более 100 незаконных майнинг-ферм в 2025 году

ПЯТИГОРСК, 11 декабря./ТАСС/. Более 100 фактов незаконной деятельности майнинг-ферм выявили с начала 2025 года на территории Северо-Кавказского федерального округа. Об этом ТАСС сообщили в компании "Россети Северный Кавказ".

"79 незаконных криптоферм обнаружены в Дагестане. Сумма ущерба составила 89,5 млн рублей. Одна - в Кабардино-Балкарии, сумма ущерба - 5,8 млн рублей. 14 - в Ингушетии, сумма ущерба - 455,5 млн рублей. Пять - в Карачаево-Черкессии, сумма ущерба - 104,1 млн рублей. Две - в Республике Северная Осетия - Алания, сумма ущерба - 0,39 млн рублей. Две - в Ставропольском крае, сумма ущерба - 1 млн рублей", - сообщили в компании.

Уточняется, что в ходе проверок было установлено, что майнинг-фермы либо присоединены к электрическим сетям без официальной процедуры технологического присоединения (бездоговорное потребление электроэнергии), либо в обход имеющегося прибора учета электроэнергии (безучетное потребление электроэнергии). Как правило, электросетевое хозяйство на такие нагрузки не рассчитано, что приводит к коротким замыканиям и напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения.

"Дагестан по-прежнему лидирует по количеству случаев незаконного майнинга. Связано это с попытками отдельных граждан получать прибыль без затрат собственных средств. Только за последние три года (2023-2025 гг.) на территории Дагестана было выявлено 147 фактов незаконного майнинга, сумма ущерба составила 277 млн рублей. С 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года правительство России ввело запрет на майнинг на отдельных территориях страны, включая шесть регионов Северного Кавказа. Усилив работу в данном направлении, энергокомпания выявила на территории Республики Дагестан в 2,5 раза больше фактов незаконной деятельности майнинг-ферм по получению криптовалюты", - сообщили в компании.

Отмечается, что нарушители стали применять более изощренные способы маскировки своих действий. В регионе регулярно обнаруживают подземные и передвижные варианты ферм. Их обустраивают в подвалах многоквартирных домов, на территории фермерских хозяйств, прячут в садах и даже под водой. "В настоящее время 73% оборудования подстанций и 81% линий электропередачи в Республике Дагестан эксплуатируются со сроком службы более 25 лет. Из-за незаконного майнинга во много раз вырастает нагрузка на электросети, увеличиваются потери электроэнергии. Такие фермы порой потребляют столько электричества, сколько целый подъезд или даже небольшой завод", - сообщили в компании.

В настоящее время в правительстве РФ предметно обсуждается вопрос о введении за незаконный майнинг уголовной ответственности.