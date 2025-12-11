В Москве по итогам конференции создадут панель экспертов в сфере инклюзии в высшей школе

На мероприятии в РУДН более 500 экспертов из 70 стран обсудили передовые практики и методики проектирования образовательной инклюзии

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Международную панель экспертов в сфере высшего инклюзивного образования планируется создать по итогам конференции, прошедшей под эгидой ЮНЕСКО в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) в Москве. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Конференция стала шагом в укреплении международного понимания в деле создания более справедливого и инклюзивного общества. Ее итогом стала принятая декларация, отражающая основания для развития инклюзивного образования на современном этапе, современные проблемы и вызовы в сфере инклюзивного образования и призыв к действиям. Кроме того, по итогам конференции планируется создать международную панель экспертов в сфере высшего инклюзивного образования для развития сотрудничества и продвижения инклюзии в высшей школе", - говорится в сообщении.

На мероприятии более 500 экспертов из 70 стран в РУДН обсудили передовые практики и лучшие методики проектирования образовательной инклюзии. Отмечается, что это первая в России научно-практическая конференция по тематике инклюзии, которая проходит под эгидой ЮНЕСКО. Ключевыми темами стали вопросы выработки общепризнанных определений современной инклюзии в опоре на опыт и позиции стран-участниц, условия для обеспечения доступного и качественного образования людей с особыми образовательными потребностями, подходы к развитию инклюзивной культуры в сфере образования и её трансляции в широкую общественность и другие.

"РУДН уделяет большое внимание вопросам инклюзивного образования. Сама идея нашего университета - это равные возможности для всех студентов: иностранных учащихся из почти 170 стран и всех регионов России, молодых студенческих семей, ребят, нуждающихся в наставничестве или ресурсной поддержке. Если мы говорим о студентах с инвалидностью, в РУДН постоянно адаптируется инфраструктура, обеспечивается физическая доступность кампуса, действует Научно-образовательный центр специального и инклюзивного образования, который в том числе ведёт просветительскую работу о том, как создать среду, где удобно всем, как понимать и уважать друг друга, как не бояться спрашивать и давать ответы", - цитирует пресс-служба ректора РУДН, профессора Олега Ястребова.