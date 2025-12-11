Костюк: программа "Муравьев-Амурский" формирует каркас защитников России

Губернатор ЕАО назвала героями людей, которые отправляются работать на Дальний Восток

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Выпускники программы "Муравьев-Амурский 2030" формируют каркас будущих защитников России. Такое мнение высказала губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк.

"Это настоящий подвиг - правильно изложить и объяснить позицию нашей молодежи. <...> Их (выпускников программы "Муравьев-Амурский" - прим. ТАСС) нужно, мне кажется, никогда не "выпускать" из молодежной среды. Потому что они сформируют тот самый настоящий каркас будущих защитников", - сказала она в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему "Россия - страна героев".

По словам Костюк, люди, которые отправляются работать на Дальний Восток, являются героями, которые в том числе подают пример для молодежи. "Павел Зайцев из Москвы, он прошел программу "Муравьев-Амурский", и <...> сегодня Павел работает у меня в правительстве. <...> Сегодня у нас [есть] общее понимание, что благодаря таким ребятам <...> у каждой территории не просто есть шанс на будущее, есть не просто какая-то потенциальная возможность, а есть четкая и уверенная позиция, что <…> будут созданы все условия для достойного развития региона", - добавила она.

Программа "Муравьев-Амурский 2030" рассчитана на год, она включает образовательные модули в регионах Дальнего Востока, Арктической зоны РФ, Москве и Китайской Народной Республике. Ее ключевая особенность - сочетание академической подготовки, отраслевой экспертизы и практической работы над реальными проектами развития территорий. Участники проходят стажировки в федеральных, региональных и муниципальных органах власти, изучают историю, культуру, востоковедение и управленческие дисциплины.