Пассажиропоток в Пулково на московском направлении упал на 15% из-за угроз БПЛА

Общий пассажиропоток в петербургском аэропорту по итогам 2025 года, по предварительной оценке, будет сопоставим со статистикой 2024 года

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Пассажиропоток в петербургском аэропорту Пулково на московском направлении в этом году снизился на 15%, это связано с временными ограничениями, которые вводились в авиагавани для обеспечения безопасности полетов из-за угрозы БПЛА. Об этом сообщила журналистам на международном туристском форуме "Travel Hub. Приезжай. Зима" директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор аэропорта Пулково) Асият Халваши.

"По "международке" у нас идет большой прирост, а по внутренним направлениям у нас идет небольшое падение, потому что это больше связано с "коврами", и падает направление московское. Оно падает процентов на 15%", - сказала Халваши, отвечая на вопрос ТАСС о пассажиропотоке в авиагавани в 2025 году.

Общий пассажиропоток в петербургском аэропорту по итогам года, по предварительной оценке, будет сопоставим с прошлогодним. "Мы еще итоги не подвели, но плюс-минус будет такой же, как в прошлом году", - отметила она.

По итогам 2024 года аэропорт Пулково обслужил 20,9 млн пассажиров (второе место по объему перевозок среди аэропортов России).