Президент Индонезии встретился в Москве с индонезийскими студентами

В Россотрудничестве сообщили, что индонезийские студенты обучаются по квоте правительства РФ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Индонезийские студенты, обучающиеся в России, встретились с находящимся с визитом в Москве президентом Индонезии Прабово Субианто. Индонезийский лидер тепло приветствовал десятки молодых людей и девушек, держащих длинное полотно в цветах флага республики, передает корреспондент ТАСС.

Как сообщили ТАСС в Россотрудничестве, индонезийские студенты обучаются по квоте правительства РФ. Среди них - учащиеся, получившие квоту на обучение в столичных вузах в 2023, 2024 и 2025 годах. Отмечается, что в 2025-м квота правительства России на обучение граждан Индонезии была увеличена на 48 человек, "благодаря усилиям представительства Россотрудничества в Республике Индонезия".

В федеральном агентстве добавили, что в этом году Русский дом в Джакарте принял участие в 12 образовательных выставках, в том числе проходивших "при поддержке парламента, Министерства образования, науки и технологий [Индонезии], Министерства финансов Индонезии".

"Также на регулярной основе проводятся вебинары и онлайн-консультации по регистрации на стипендию и обучению в России. Согласно данным представительства, более 2 500 граждан Индонезии подали заявки на обучение в Российской Федерации. Среди подающих заявки наиболее востребованы следующие программы подготовки: лечебное дело, менеджмент, международные отношения, нефтегазовое дело и экономика", - рассказали в Россотрудничестве.