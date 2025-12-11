Глава Института археологии РАН назвал абсурдным задержание Бутягина в Польше

Николай Макаров отметил, что такие действия совершенно нехарактерны для научного мира

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Задержание в Польше российского археолога из Эрмитажа Александра Бутягина абсурдно, такие действия совершенно нехарактерны для научного мира. Об этом заявил ТАСС вице-президент Российской академии наук (РАН), директор Института археологии РАН Николай Макаров.

Ранее сообщалось, что в Польше по запросу Киева задержали российского археолога из Эрмитажа. Ученого задержали на пути из Нидерландов на Балканы. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней.

"Мы сталкиваемся с очень недружественной, неакадемической реакцией, когда люди преследуются за свою научную деятельность. Совершенно абсурдная ситуация. Это действия, которые совершенно необычны для научного, академического мира, в котором всегда существовали добрые отношения между исследователями. Мы видим, как Польша ломает эту традицию, которая в науке всегда существовала", - сказал Макаров.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Как пишут СМИ, он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию. Задержанному по запросу Украины польскими спецслужбами российскому археологу Александру Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы, сообщил телеканалу TVN24 пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба. В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о сотруднике Эрмитажа, руководителе одной из археологических экспедиций в Керчи Александре Бутягине.