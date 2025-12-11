Телеканалы закладывают три часа на "Итоги года с Владимиром Путиным"

Задать вопрос может каждый, говорится в сообщении Первого канала

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Первый канал и "Россия-1" закладывают три часа на эфир программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Это следует из программы передач, с которой ознакомился корреспондент ТАСС.

"19 декабря в 12:00 по московскому времени в прямом эфире президент Российской Федерации Владимир Путин подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Задать вопрос может каждый", - говорится в сообщении на сайте Первого канала.

В 15:00 мск в эфирной сетке канала стоит выпуск новостей.

Канал "Россия-1" также закладывает три часа на программу. Трансляция начнется в 12:00 мск, а на 15:00 мск запланирован выпуск программы "60 минут".