Минтранс: авиакомпании на фоне ограничений отменили более 130 рейсов

На запасных аэродромах из-за ограничений приземлились 54 самолета

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Авиакомпании на фоне ограничений в ряде российских аэропортов отменили более 130 рейсов и задержали более чем на два часа 235 рейсов, сообщил Минтранс по итогам совещания замглавы министерства Владимира Потешкина с отраслью.

На запасных аэродромах из-за ограничений приземлились 54 самолета. "Перевозчики отменили более 130 рейсов, задержали (более двух часов) на вылет и прилет 235 рейсов", - отмечает министерство.

Как говорится в сообщении, для перемещения между Санкт-Петербургом и Москвой пассажиры смогли воспользоваться железнодорожным транспортом. Более 700 пассажиров отправлено в российскую столицу на автобусах из воздушной гавани Нижнего Новгорода.