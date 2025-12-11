Токаев высказался за принятие межгосударственной программы по сохранению Каспия

Об обмелении Каспия ранее высказывались специалисты стран, имеющих выход к водоему

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев © Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

АСТАНА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необходимым для прикаспийских государств принять межгосударственную программу по сохранению Каспийского моря.

"Снижение уровня моря уже оказывает серьезное воздействие как на экологию, так и на экономику региона. Решение этой общей проблемы возможно только при консолидации усилий всех пяти государств. <...> В этой связи для сохранения водных ресурсов Каспия необходимо принять межгосударственную программу и приступить к реализации совместных мер", - заявил Токаев на казахстанско-иранском бизнес-форуме в рамках визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Астану.

Казахстанский лидер указал, что в 2026 году Казахстан планирует принять участие в VII Каспийском саммите в Тегеране. "Кроме того, мы предлагаем в ближайшие два года провести IV Каспийский экономический форум. Данные мероприятия открывают широкие возможности для всестороннего рассмотрения вопросов, связанных с Каспийским морем, и выработки эффективных решений", - подчеркнул глава республики.

Об обмелении Каспия ранее высказывались специалисты стран, имеющих выход к данному водоему. В марте в Волжско-Каспийском филиале ФГБНУ "ВНИРО" ТАСС сообщали, что снижение уровня Каспийского моря стало причиной существенного изменения очертания береговой линии сразу в трех регионах РФ. В Астраханской области произошли изменения в дельте Волги, образовались новые острова, в Калмыкии ряд островов превратились в полуострова, в Дагестане берег моря отступил на несколько километров, а Аграханский залив почти исчез. В Казахстане профильные ведомства и ученые также обращали внимание на проблему обмеления Каспия. Для Казахстана Каспийское море является единственным крупным водоемом для торгового и военно-морского флота, страна не имеет выхода к Мировому океану.

Прикаспийскими государствами являются Россия, Казахстан, Туркмения, Иран и Азербайджан.