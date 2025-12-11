Эрмитаж: археолог Бутягин соблюдал международные нормы проведения раскопок

Александр Бутягин получал разрешение на проведение исследований от госорганов исполнительной власти, сообщили в музее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Задержанный польскими правоохранителями археолог Александр Бутягин неукоснительно соблюдал международные нормы проведения исследований. Об этом говорится в официальном комментарии Государственного Эрмитажа, крымскую экспедицию которого возглавлял археолог.

"Бутягин неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований - как юридические, так и этические", - говорится в комментарии.

В частности, подчеркивают в Эрмитаже, Бутягин "получал разрешение на проведение раскопок от государственных органов исполнительной власти (сначала Украины, с 2014 года - Российской Федерации)". "Все археологические выезды оформлялись приказами по Государственному Эрмитажу и договорами. Все находки передавались по принадлежности - в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник", - отмечается в комментарии.