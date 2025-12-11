ИА РАН: российские археологи будут работать в Крыму

Украинской власти пора признать реалии, заявил директор Института археологии РАН Николай Макаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские археологи работали и будут работать в Крыму, украинской власти пора признать реалии. Об этом заявил ТАСС директор Института археологии РАН, вице-президент Российской академии наук Николай Макаров, комментируя ситуацию с задержанием российского археолога в Польше.

Ранее сообщалось, что в Польше по запросу Киева задержали российского археолога Александра Бутягина из Эрмитажа. Ученого задержали на пути из Нидерландов на Балканы. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней.

"Российские археологи работали в Крыму и будут вести исследования в Крыму, эти исследования ведутся на основании тех разрешительных документов, которые выдает министерство культуры - открытые листы, которые не признаются по-прежнему украинской властью, которой давно пора признать реалии. Российским археологам можно пожелать продолжать работу и, конечно, быть осторожными, потому что не везде российских археологов воспринимают как научных партнеров", - заявил Макаров.