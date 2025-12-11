ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Минобороны опровергло сообщения о якобы взломе реестра воинского учета

Он функционирует в штатном режиме, утечки персональных данных граждан исключены
Редакция сайта ТАСС
13:22
обновлено 13:26

Здание Минобороны России

© Дарья Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Реестр воинского учета в России функционирует в штатном режиме, утечки персональных данных граждан исключены. Сообщения о якобы взломе не соответствуют действительности, сообщили в Минобороны РФ.

"Появившиеся в сети интернет вбросы о якобы взломе реестра воинского учета не соответствуют действительности. Реестр функционирует в штатном режиме. Утечки персональных данных граждан из него исключены", - сказали в военном ведомстве.

В МО РФ отметили, что реестр неоднократно подвергался хакерским атакам. "Все они успешно пресекаются. Попытки злоумышленников нарушить работу реестра не достигают своих целей. Безопасность информации обеспечена в полном объеме", - подчеркнули в Минобороны. 

