Жизнь Музыкального вокзала в Павловске стала лейтмотивом конкурса детских рисунков

В конкурсе приняли участие более 70 детей и подростков из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и даже Саратова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Плакаты концертов, проходивших на Музыкальном вокзале в Павловске, а также его история и архитектура стали главными темами конкурса детских и юношеских рисунков "Павловский музыкальный вокзал моими глазами". Его итоги торжественно объявят в Музее железных дорог России в Санкт-Петербурге 15 декабря, сообщили организаторы.

"В конкурсе приняли участие более 70 детей и подростков из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы и даже Саратова. Работы оценивало звездное жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры, депутаты Государственной думы и представители РЖД", - говорится в сообщении.

Организаторами конкурса выступили ОАО "РЖД" и Государственный музей-заповедник "Павловск". Он приурочен к 187-летию уникального памятника архитектуры.

Принять участие в конкурсе могли молодые люди до 18 лет. Работы рассматривались в трех возрастных категориях - до 6 лет, от 7 до 12, и от 13 до 18 лет, и в трех номинациях: "Павловский Музыкальный вокзал - мой архитектурный проект", "История Музыкального вокзала в Павловске" и "Плакат концерта в павловском Музыкальном вокзале".

О памятнике архитектуры

Музыкальный вокзал в Павловске был построен по проекту Андрея Штакеншнейдера и открылся для публики в 1838 году. Выполняя также функцию концертного зала, вокзал вскоре стал важнейшим культурным центром и России, и Европы. Здесь выступали Сергей Прокофьев, Федор Шаляпин, балерина Анна Павлова; гостями Музыкального вокзала были Михаил Глинка, Федор Достоевский, Василий Жуковский и многие другие. Вокзал был разрушен в период Великой Отечественной войны.

С инициативой возрождения Музыкального вокзала выступила компания "РЖД". В 2023 году был сформирован совет по реализации проекта под председательством министра культуры России Ольги Любимовой и генерального директора - председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова. Воссоздание проекта планируется осуществить за счет внебюджетных средств.