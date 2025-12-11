Минтранс: аэропорты и авиакомпании работают без сбоев после ограничений

Как рассказали в ведомстве, пассажирам предоставляются матрасы, пуфики, мягкие кресла, доступны питьевые фонтанчики, кулеры и пурифайеры

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские аэропорты и авиакомпании работают без сбоев после временных ограничений в работе аэропортов в ночь с 10 на 11 декабря, сообщили в Минтрансе РФ.

"Аэропорты и авиакомпании работают без сбоев, скоплений пассажиров нет, усилены рабочие смены", - говорится в сообщении.

Как рассказали в Минтрансе, пассажирам предоставляются матрасы, пуфики, мягкие кресла, доступны питьевые фонтанчики, кулеры и пурифайеры, также дополнительно раздается бутилированная вода.