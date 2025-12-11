В трех регионах на юге создали казачьи подразделения для защиты инфраструктуры

Речь идет о Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае, сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Всероссийское казачье общество (ВсКО) создало первые подразделения в трех регионах на юге России для обороны критически важной инфраструктуры в рамках соглашения о включении казачества в мобилизационный резерв Министерства обороны РФ. Об этом сообщил на заседании Совета по военно-патриотическому воспитанию граждан при Совете Федерации атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.

В ноябре Министерство обороны РФ и Всероссийское казачье общество подписали первое соглашение о включении казачества в мобилизационный людской резерв России. Оно позволит укрепить силовой блок страны представителями общества.

"Это первое в истории соглашение такого уровня, которое позволит российскому казачеству участвовать в защите критически важных объектов инфраструктуры и в территориальной обороне. Кстати, мы уже к этой работе приступили на юге России: Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край - такие подразделения уже созданы", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что более 47 тыс. казаков приняли участие в СВО с 2022 года. На линии боевого соприкосновения несут службу более 18 тыс. казаков в составе 27 добровольческих подразделений и иных подразделений Министерства обороны РФ. Более 5 тыс. казаков удостоены государственных наград, более 800 казаков удостоены орденов Мужества, 12 казаков - Герои России.

"Оглядываясь на героическое прошлое, мы видим в лице российского казачества ярчайший пример мужества, чести и беззаветного служения Родине. Сегодня, продолжая эту славную традицию, тысячи наших братьев-казаков демонстрируют высочайший героизм и самоотверженность", - отметил Кузнецов.