Статья

С джакузи и караоке: сколько стоит снять дом для празднования Нового года

Аренда домов на новогодние праздники в России подорожала в среднем на 9%, а спрос на бронирование коттеджей вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Эксперты рассказали ТАСС, в каких регионах самые высокие ставки аренды и какие объекты для встречи Нового года наиболее популярны

Редакция сайта ТАСС

© FOTOGRIN/ Shutterstock/ Fotodom

На лыжах и не только

По данным платформы "Авито недвижимость", в среднем по стране на новогодние праздники (31 декабря 2025 — 10 января 2026) россияне забронировали на 57% больше загородных домов, чем в прошлом году. Самыми популярными регионами по количеству бронирований стали Карелия, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Ярославская область и Адыгея.

Так, в Карелии туристы хотят увидеть зимнюю красоту лесов и рек. В Карачаево-Черкесию едут, чтобы покататься на знаменитых горнолыжных курортах — Домбай и Архыз. Краснодарский край привлекает возможностью покататься на лыжах в Красной Поляне или встретить Новый год в мягком климате на берегу моря. Ярославская область пользуется спросом у путешественников как часть Золотого кольца. Адыгея притягивает любителей природных красот и термальных источников.

Миллион за три дня

В среднем по России на январские праздники стоимость аренды загородного дома выросла на 9% (с 15 650 до 17 115 рублей в сутки) относительно прошлого года, рассказал ТАСС руководитель по развитию сервисов для арендодателей "Авито недвижимость" Рауль Салахов. По его словам, в основном отдыхающие бронируют жилье на трое суток, а проживать гости планируют компанией из пяти человек.

В Московском регионе ставки выросли еще больше — на 20–25% по сравнению с прошлым годом, отметила руководитель департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева. В среднем снять дом будет стоить 45 тыс. рублей в сутки.

"Россияне начали поиск уже с начала осени, поэтому на сегодняшний день рынок краткосрочной аренды заметно сократился. В этом сезоне к обычным запросам добавилось наличие внешней инфраструктуры для проведения досуга в силу увеличенных выходных на Новый год. Средняя площадь дома не более 120–150 кв. м, с наличием бани или сауны, наличие лесного массива или обустроенной рекреации", — рассказала Чегодаева.

Стоимость аренды самого дешевого дома на новогодние праздники составляет 1,8 тыс. рублей в сутки — объект с русской печкой находится в деревне Кипуя Ленинградской области. Ставка аренды самого дорогого коттеджа для празднования Нового года составила 1,3 млн рублей за три дня, или более 430 тыс. рублей в сутки, — дом находится в элитном коттеджном поселке в Московской области. Разброс в ценах при этом может достигать несколько десятков раз: все зависит от сдаваемого жилья (небольшой дачный домик или коттедж, рассчитанный на большую компанию), местоположения, инфраструктуры.

"Самые дорогие предложения ожидаемо в Московской области. Это коттеджи для проведения масштабных мероприятий, рассчитанные на большое число гостей. В них предлагается множество развлечений (караоке, спа, каток, кинотеатр, сауна, джакузи, бассейн и т.д.), нет ограничений по шуму. Самые бюджетные варианты на эти даты сдаются за 5–7 тыс. рублей в сутки — это небольшие домики для встречи Нового года в кругу семьи. Найти такие лоты сложно, большинство из них уже забронированы. Чаще всего они расположены далеко от города и не рассчитаны на шумное празднование", — рассказала ведущий аналитик "Циан" Елена Бобровская.

Новогодняя фаза

По словам руководителя департамента аренды "Миэль" Марии Жуковой, в этом году рынок аренды домов в Москве и области традиционно вошел в активную новогоднюю фазу. "Спрос в первую очередь заметен на небольшие и уютные домики. Такие объекты подходят для семей и небольших компаний, которые хотят провести праздничные дни с самыми близкими, но при этом не уезжать далеко от столицы. Наиболее частый формат — аренда на две-четыре ночи. Это вполне достаточно, чтобы сменить обстановку и провести Новый год в более приватной обстановке", — отметила Жукова.

Основная тенденция этой зимой — желание найти локации с удобной логистикой и минимально необходимой инфраструктурой, продолжила Жукова. Люди не готовы тратить много времени на дорогу, поэтому выигрывают поселки вдоль ключевых направлений и варианты вблизи крупных населенных пунктов.

"Стоимость посуточной аренды домов на новогодние праздники традиционно высокая, особенно если речь идет о высококачественных объектах с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. В основном это многокомнатные комфортабельные коттеджи, построенные в 2000-х и способные обеспечить комфортное проживание большой семьи или группы друзей", — рассказала директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Взамен бронированию дома на весь период каникул пришла посуточная аренда на короткий срок, обратила внимание эксперт. Многие предпочитают делить отдых: часть времени проводят в уютном доме, а часть — активно путешествуют и наслаждаются природой, что делает аренду доступнее, как и совместное бронирование дома несколькими семьями или компанией друзей. Длительные периоды отдыха чаще выбираются теми, кто заранее запланировал поездку, выбрал более отдаленные от Москвы места и посещает родственников.

Вера Сайгина​​