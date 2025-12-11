ВНИИ "Экология" предлагает направлять средства экоплатежей на вывоз отходов из Арктики

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Средства от экологических платежей можно направлять на вывоз отходов из Арктики судами, которые занимаются северным завозом. Об этом сообщает пресс-служба Единого научного центра Минприроды России "ВНИИ Экология".

"Разработка механизма применения экоплатежей из бюджета арктических субъектов на мероприятия по устранению негативных последствий хозяйственной деятельности с учетом специфики Арктической зоны РФ может стать важным шагом в построении экономики замкнутого цикла в Арктике. Например, если начать субсидировать обратный фрахт отходов по северному завозу за счет "окрашенных" платежей, это станет хорошим стимулом для бизнеса вывозить отходы Северным морским путем на судах, участвующих в северном завозе", - заявил директор ВНИИ "Экология" Александр Закондырин, чьи слова приводятся в сообщении.

С 1 сентября 2022 года вступил в силу механизм "окрашенных" экологических платежей. Эти средства аккумулируются и направляются на природоохранные мероприятия регионов по согласованию с Минприроды России. Средства формируются за счет исков и добровольного возмещения экологического вреда, компенсационных платежей за невыполнение мероприятий по защите окружающей среды, штрафов, платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Как сообщали в Минприроды, в период с 2022 по 2024 годы было собрано свыше 50 млрд рублей экоплатежей.

"Экоплатежи уходят в бюджеты регионов и часто "подвисают", поскольку на проведение масштабных экологических мероприятий по рекультивации полигонов этих средств попросту недостаточно, а на многие социально значимые проекты их использовать нельзя - например, на вывоз отходов или поддержку волонтерства. Если же средства экоплатежей начать перенаправлять на те задачи, которые напрямую улучшат состояние окружающей среды регионов, то это станет большим позитивным шагом в вопросе защиты уникальных экосистем Арктической зоны", - добавил административный директор общественного проекта "Чистая Арктика" Дмитрий Федосеев.