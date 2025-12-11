В ГД предложили разрешить автоматически продлевать время парковки

Парламентарии отметили, что несмотря на наличие краткого льготного интервала, на практике водители получают штрафы за просрочку оплаты буквально на несколько минут сверх этого времени

© Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Ярослав Самылин и Антон Ткачев направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением внедрить федеральный стандарт платных муниципальных парковок, предусматривающий обязательное наличие в парковочных приложениях функции автоматического продления времени стоянки. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что несмотря на наличие краткого льготного интервала, на практике водители получают штрафы (в Москве, например, сумма составляет 5 тыс. рублей) за просрочку оплаты буквально на несколько минут сверх этого времени. По словам парламентариев, значительная часть жалоб связана именно с такими "временными разрывами", когда водитель готов платить, но допускает техническую ошибку или не успевает совершить действие в приложении. При этом в функционале многих парковочных приложений до сих пор отсутствует опция автоматического продления парковки, что воспринимается как необоснованное ограничение, повышающее вероятность получения штрафа, считают депутаты.

"Предлагаем внедрить федеральный стандарт, предусматривающий обязательное наличие в парковочных приложениях функции "автоматического продления" (или "оплаты до завершения"), при которой средства списываются с привязанной карты за фактическое время стоянки при наличии согласия пользователя", - указано в тексте письма.