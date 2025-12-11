ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пробки в Москве достигли восьми баллов

Для поездок в центральной части рекомендуется использовать городской транспорт
14:35

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик 11 декабря оценивается в 8 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс пробки" на 17:25 мск.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД.

Как уточняется в Telegram-канале столичного департамента транспорта, на движение влияют неблагоприятная погода, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП и локальные перекрытия. Для поездок в центральной части рекомендуется использовать городской транспорт. 

