В Новгородской области ограничили работу мобильного интернета

Решение принято для обеспечения безопасности

Редакция сайта ТАСС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 декабря. /ТАСС/. Работа мобильного интернета ограничена в Новгородской области, это решение принято для обеспечения безопасности, сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития Новгородской области на своей официальной странице во "ВКонтакте".

В ночь на 11 декабря на территории Новгородской области было сбито 19 беспилотников, один человек пострадал. Губернатор Александр Дронов сообщал, что имеются незначительные повреждения зданий, при этом для жителей Великого Новгорода и Новгородского муниципального округа угрозы жизни и здоровья нет.

"В связи со сложившейся ситуацией операторы связи осуществляют блокировку передачи пакетов данных по средствам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". <...> Блокировка мобильного интернета осуществляется по команде уполномоченного федерального органа власти, который также определяет сроки ограничения оказания услуг связи", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что работа в предоставлении услуг связи будет возобновлена по наступлении благоприятных условий. "Меры принимаются для обеспечения безопасности критических объектов, расположенных на территории региона", - говорится в сообщении.