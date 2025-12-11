Жители южного района и пригорода Элисты остались без воды

Отключение произошло из-за повреждения водопровода

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 11 декабря. /ТАСС/. Водопроводная труба повреждена при работах по укладке канализации в Элисте, из-за чего отключена подача воды в южный район республиканского центра и поселок Аршан. Об этом сообщила пресс-служба МУП "Водоканал", отвечающего за водоснабжение и водоотведение Элисты.

По данным открытых источников, в поселке Аршан, входящем в состав Элистинского городского округа Калмыкии, проживают более 4 тыс. человек.

"При производстве работ по укладке канализации подрядчиком была повреждена водопроводная труба, в связи с чем отключена подача воды в южный район и поселок Аршан", - говорится в сообщении.